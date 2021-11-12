Три дня осталось у жителей Псковской области для участия во Всероссийской переписи
14 ноября завершится Всероссийская перепись населения 2020 года. Сегодня в администрации региона прошло заключительное организационное заседание комиссии по подготовке и проведению масштабного мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Участники обсудили ход кампании и ряд организационных вопросов.
Первые итоги Всероссийской переписи подведут в январе. Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные, и в конце 2022 года опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.
Результаты переписи крайне важны. В ближайшие 10 лет на основе полученных данных будут приниматься управленческие решения в стране и в каждом регионе отдельно.
Напомним, принять участие в переписи можно, заполнив анкету через портал госуслуг, у переписчика, в МФЦ или на переписном участке.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Михаил Ведерников призвал масштабировать лучшие практики поддержки добровольчества на все муниципалитеты области
Федеральные эксперты провели для псковских студентов тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций
Для чего на фоне Псковского кремля сняли нашумевший ролик с гимнасткой, рассказала её тренер