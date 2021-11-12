Три дня осталось у жителей Псковской области для участия во Всероссийской переписи

16:27, 12 ноября 2021, ПАИ

14 ноября завершится Всероссийская перепись населения 2020 года. Сегодня в администрации региона прошло заключительное организационное заседание комиссии по подготовке и проведению масштабного мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники обсудили ход кампании и ряд организационных вопросов.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в январе. Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные, и в конце 2022 года опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.

Результаты переписи крайне важны. В ближайшие 10 лет на основе полученных данных будут приниматься управленческие решения в стране и в каждом регионе отдельно.

Напомним, принять участие в переписи можно, заполнив анкету через портал госуслуг, у переписчика, в МФЦ или на переписном участке.