Более 110 тонн рыбьего жира экспортировала Псковская область с начала года

16:33, 12 ноября 2021, ПАИ

С начала 2021 года из Псковской области экспортировали 110,4 тонны рыбьего жира под контролем управления Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партии продукции животного происхождения, произведённые предприятием Псковской области, предназначались для отправки на экспорт в Чили.

Инспекторы убедились в полном соответствии направляемой на экспорт животноводческой продукции всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.