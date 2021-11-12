Более 110 тонн рыбьего жира экспортировала Псковская область с начала года
С начала 2021 года из Псковской области экспортировали 110,4 тонны рыбьего жира под контролем управления Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Партии продукции животного происхождения, произведённые предприятием Псковской области, предназначались для отправки на экспорт в Чили.
Инспекторы убедились в полном соответствии направляемой на экспорт животноводческой продукции всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.
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