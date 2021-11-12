Для чего на фоне Псковского кремля сняли нашумевший ролик с гимнасткой, рассказала её тренер
Тренер из Пскова Олеся Мамедова, автор идеи ролика, на котором 18-летняя воздушная гимнастка, чемпионка России, тренер, студентка ПсковГУ Виолетта Африкантова выполнила спортивный трюк на фоне крепостной стены возле Ольгинской часовни, рассказала, для чего было снято видео.
В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» она отметила, что совсем недавно пилонный спорт в России признали официальным видом спорта. «И с недавнего времени мы являемся официальной федерацией пилонного спорта в нашем регионе. Пилонный спорт и воздушная акробатика идут рука об руку. И для популяризации этих направлений мы решили сделать и выложить ролик, который бы показал красоту нашего города и красоту нашего вида спорта», - пояснила Олеся Мамедова.
Также она рассказала, почему именно на таких снарядах было решено поднять гимнастку над землей и как спортсменка справлялась с холодом. В ближайшее время в планах записать еще больше видео с подобными снарядами.
Напомним, фото гимнастки на фоне кремля вызвало дискуссию в псковских соцсетях.
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Для чего на фоне Псковского кремля сняли нашумевший ролик с гимнасткой, рассказала её тренер