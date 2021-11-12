Проблемы жителей дома на улице 1-й Посёлочной рассмотрела глава Пскова на приёме граждан
11 ноября глава Пскова Елена Полонская провела очередной приём граждан. Часть вопросов, озвученных в ходе приёма, касалась жилищно-коммунальной сферы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Так, жительница дома № 15 на улице 1-й Посёлочной сообщила, что долгое время она и её соседи по дому получали квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг от двух управляющих организаций одновременно. В связи с этим она попросила помочь разобраться в данной ситуации и решить вопрос с окончательной передачей их дома в управление выбранной жильцами организации.
Кроме того, псковичка рассказала о проблемах, связанных с состоянием внутридомовых коммуникаций. В свою очередь руководитель муниципалитета предложила вынести вопрос о включении дома № 15 на улице 1-й Посёлочной в краткосрочный план капитального ремонта в 2022 году на рассмотрение ближайшей сессии Псковской городской Думы.
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