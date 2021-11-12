Ремонтные работы проходят в спортзале ПсковГУ на улице Красноармейской

16:58, 12 ноября 2021, ПАИ

В спортивном зале корпуса ПсковГУ на улице Красноармейской впервые со времени постройки проходят ремонтные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В настоящее время уже восстановлена крыша, установлены пластиковые окна и покрашены стены. В дальнейшем планируется полностью заменить полы, оборудовать пространство новыми светильниками. Кроме того, в зале появится новое спортивное оборудование. Рассматривается вопрос об установке электронного табло.

Добавим, что на данный момент специалисты разрабатывают проект капитального ремонта спортзала, расположенного в главном университетском корпусе на площади Ленина.