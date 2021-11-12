Ремонтные работы проходят в спортзале ПсковГУ на улице Красноармейской
В спортивном зале корпуса ПсковГУ на улице Красноармейской впервые со времени постройки проходят ремонтные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
В настоящее время уже восстановлена крыша, установлены пластиковые окна и покрашены стены. В дальнейшем планируется полностью заменить полы, оборудовать пространство новыми светильниками. Кроме того, в зале появится новое спортивное оборудование. Рассматривается вопрос об установке электронного табло.
Добавим, что на данный момент специалисты разрабатывают проект капитального ремонта спортзала, расположенного в главном университетском корпусе на площади Ленина.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Михаил Ведерников призвал масштабировать лучшие практики поддержки добровольчества на все муниципалитеты области
Федеральные эксперты провели для псковских студентов тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций
Для чего на фоне Псковского кремля сняли нашумевший ролик с гимнасткой, рассказала её тренер