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Политика

38-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в 18:00

38-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 12 ноября, в 18:00.

В Телеграм-пространстве идёт активная дискуссия о том, какими же должны быть дальнейшие действия государства в борьбе с коронавирусом, по какому сценарию идти жесткому или мягкой силы? Псковские каналы не остались в стороне и тоже приняли участие в разговоре. Об этом в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят и поспорят соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, соведущие вернутся к теме раскола в «Яблоке», обсудят новую волну мнений по итогам проигранного коммунистами иска по поводу дистанционного электронного голосования и вспомнят американского брата.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Телеграм-пространстве темах. Выпуски проекта можно увидеть в Youtube-канале ПАИ. Программа выходит вечером каждой пятницы.

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