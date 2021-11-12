Ольга Теребилина: В Пскове много детей с отклонениями в речевом развитии
В Пскове много детей с отклонениями в речевом развитии. Об этом в интервью с «АиФ-Псков» рассказала логопед-психолог Ольга Теребилина.
«Логопедов в Пскове немало, но конкуренции между ними практически нет, потому что и детей с логопатологиями достаточно много», - отметила логопед-психолог.
Современный образ жизни родителей, постоянные стрессы приводят к тому, что детей, которые нуждаются в помощи логопеда, становится больше.
«Ребенок с логопедическими проблемами — это в 90% случаев ребенок, у которого есть еще какие-то проблемы с нервной системой, поэтому логопеду часто приходится работать в содружестве с неврологом, а порой даже с психиатром», - добавила Ольга Теребилина.
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