Борис Елкин занял второе место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО
Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за октябрь 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».
За месяц Борис Елкин поднялся в рейтинге на девять строчек (в сентябре он занимал 11 место).
Лидером медиарейтинга стал мэр Вологды Сергей Воропанов, третий – глава Петрозаводска Владимир Любарский.
Отметим, что глава Пскова Елена Полонская заняла в рейтинге 7 место.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 69 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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Борис Елкин занял второе место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО
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