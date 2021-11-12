Борис Елкин занял второе место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО

17:27, 12 ноября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за октябрь 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

За месяц Борис Елкин поднялся в рейтинге на девять строчек (в сентябре он занимал 11 место).

Лидером медиарейтинга стал мэр Вологды Сергей Воропанов, третий – глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Отметим, что глава Пскова Елена Полонская заняла в рейтинге 7 место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 69 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.