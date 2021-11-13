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Спорт

Четырёхмесячный онлайн-курс тренировок по воркауту подготовили для псковичей

Для 150 участников проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» представило тренировочную программу занятий воркаутом на четыре месяца. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В программе представлено не менее 50 тренировок.

Первые два месяца — это базовый курс, направленный на подготовку спортсмена к выполнению специализированных упражнений по воркауту. Начиная с третьего месяца тренировок дополняются специализированные виды упражнений.

«Мы постарались донести до вас понимание базового построения тренировок по воркауту, которые по мере увеличения уровня физической подготовки можно дополнять, модифицировать, тем самым повышая свои спортивные показатели», — отметил Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018».

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