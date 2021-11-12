ФОТОФАКТ: Псковичи жалуются на неприятный запах возле бара на Запсковье
Читатель прислал в редакцию Псковского агентства информации фотографию территории возле бара на улице Набат в Пскове. «После дождей переполняется коллектор. И стоки, похоже, канализационные. Очень неприятный запах», - написал пскович.
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