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Общество

Вице-премьер РФ призвала приравнять сертификат вакцинации к паспорту

Сертификат вакцинации от коронавируса должен стать в России таким же документом, как и паспорт. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», – сказала она.

Татьяна Голикова напомнила, что в России необходимо достичь коллективного иммунитета в короткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в стране.

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