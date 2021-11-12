Псковские коммунальные системы разъяснили ситуацию с задвоением платежей за ТКО

18:07, 12 ноября 2021, ПАИ

Псковские коммунальные системы и Сбербанк пояснили ситуацию с задвоением платежей за ТКО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиале ООО «Экопром», в связи с повторными начислениями населению Псковской области платежей за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами при выгрузке платежей в Сбербанк России произошла повторная выгрузка квитанций за октябрь 2021 года.

АО «Псковские Коммунальные Системы» будет производить сверку платежей, и в следующем месяце населению с задвоенными платежами начисления за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами производится не будут.