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Общество

Псковские коммунальные системы разъяснили ситуацию с задвоением платежей за ТКО

Псковские коммунальные системы и Сбербанк пояснили ситуацию с задвоением платежей за ТКО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиале ООО «Экопром», в связи с повторными начислениями населению Псковской области платежей за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами при выгрузке платежей в Сбербанк России произошла повторная выгрузка квитанций за октябрь 2021 года.

АО «Псковские Коммунальные Системы» будет производить сверку платежей, и в следующем месяце населению с задвоенными платежами начисления за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами производится не будут.

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