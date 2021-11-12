В Новосокольническом районе введён карантин по бешенству
В Новосокольническом районе в СП «Пригородная волость» на железнодорожной станции Гущино обнаружено тело зараженного животного, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Один из жильцов нашел на своем участке мертвую лису. Мужчина обратился на станцию – ветеринарные специалисты выехали на место, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили диагноз «бешенство».
На территории личного подворья и прилегающей территории в радусе 1 км введен 60-дневный карантин.
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