В Новосокольническом районе введён карантин по бешенству

18:53, 12 ноября 2021, ПАИ

В Новосокольническом районе в СП «Пригородная волость» на железнодорожной станции Гущино обнаружено тело зараженного животного, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Один из жильцов нашел на своем участке мертвую лису. Мужчина обратился на станцию – ветеринарные специалисты выехали на место, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили диагноз «бешенство».

На территории личного подворья и прилегающей территории в радусе 1 км введен 60-дневный карантин.