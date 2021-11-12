Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму

19:02, 12 ноября 2021, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Эти нормы будут действительны до 1 июня 2022 года, сообщило правительство РФ.

Согласно законопроекту, QR-коды на транспорте будут введены на междугородных и международных авиа- и ж/д-перевозках, кроме кода будут приниматься медотвод или справка о перенесенном коронавирусе.

Исключением являются аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Граждане смогут их свободно посещать при соблюдении коронавирусных ограничений.

Законопроект предполагает, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.