49% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 49 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 63 124 096 человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 57 961 578 граждан.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 8 992 595 человек, 7 720 962 пациента выздоровело, 252 926 человек умерло.
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