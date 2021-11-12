49% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России

19:07, 12 ноября 2021, ПАИ

В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 49 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 63 124 096 человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 57 961 578 граждан.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 8 992 595 человек, 7 720 962 пациента выздоровело, 252 926 человек умерло.