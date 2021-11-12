«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Когда надо вызвать Скорую помощь?
Почему сегодня так загружена Скорая помощь? Сколько раз в день выезжают бригады на дом? Какую опасность таят непрофильные вызовы? В каких случаях нужно вызывать скорую медицинскую помощь? Об этом в новом выпуске программы от 12 ноября.
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