«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Когда надо вызвать Скорую помощь?

19:29, 12 ноября 2021, ПАИ

Почему сегодня так загружена Скорая помощь? Сколько раз в день выезжают бригады на дом? Какую опасность таят непрофильные вызовы? В каких случаях нужно вызывать скорую медицинскую помощь? Об этом в новом выпуске программы от 12 ноября.