«Союзмультфильм» создаст первый в России полнометражный мультфильм с использованием игрового движка

20:30, 12 ноября 2021, ПАИ

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что в России создадут первый полнометражный мультфильм, при съемке которого будут использовать игровой движок Unreal Engine, пишет ТАСС.

Слащева рассказала, что мульфильм «Формула воды» будет снят при использовании игрового движка, что поможет значительно сократить период создания. Unreal Engine с правильным подходом к нему увеличит производство анимации почти в два раза.

Также она добавила, что раньше съемки полномтеражного фильма с использованием традиционной анимации занимали минимум четыре года, сейчас киностудия ставит для себя планку снимать мультфильмы за два года.

Фильм «Формула воды» планируют представить в 2023 году. Он будет рассказывать историю постапокалиптической планеты, поверхность которой почти полностью заполнена соленым океаном. Главной ценностью этого мира является пресная вода, которая окажется в руках главного злодея.