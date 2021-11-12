Зарегистрирован первый российский препарат для лечения COVID-19

21:05, 12 ноября 2021, ПАИ

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» получил регистрационное удостоверение, сообщили «Известия».

12 ноября разработчик ГК «Промомед» сообщил, что отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» до конца года поступит в стационары всех регионов.

11 ноября, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, о разработке российскими учеными лекарства, которое будет способно подавлять размножение коронавируса и будет эффективным при лечении пациентов в тяжелом состоянии. Начало проведения клинических испытаний нового препарата намечено на январь 2022 года, а окончание – через три-четыре месяца.