Ведерников: Добровольно отказавшимся от вакцинации придётся серьёзно ограничивать себя

12:03, 13 ноября 2021, ПАИ

Маловероятно, что существующая тенденция в скором будущем поменяется: всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придётся серьёзно ограничивать себя в социальной активности. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что правительством уже внесён в Государственную Думу соответствующий законопроект по QR-кодам. По словам главы региона, ситуация действительно очень сложная. Он обратил внимание на статистику: смертность от коронавируса по стране ежедневно обновляет антирекорды. Сегодня это уже более 1200 летальных исходов в сутки. «С этой угрозой мы можем справиться только вместе, только совместными усилиями», -подчеркнул Михаил Ведерников.

Он рассказал, что в Псковской области рост динамики распространения заболевания замедляется, но эпидситуация всё равно остаётся крайне напряжённой. Тенденции к снижению заболеваемости пока нет. Система здравоохранения уже полтора месяца работает в чрезвычайно сложных условиях. Загрузка коечного фонда колеблется в пределах от 75 до 80 и даже 85%, более 5 тыс. пациентов остаются на стационарном и амбулаторном лечении. Количество вызовов скорой помощи в полтора раза превышает плановые показатели – служба отрабатывает порядка 800 выездов в сутки.

«Баланс крайне хрупкий, поэтому я ещё раз напоминаю о необходимости следовать всем требованиям эпидбезопасности. Новый виток роста заболеваемости в преддверии новогодних праздников – это то, что нам хотелось бы меньше всего. Берегите себя, старайтесь избегать мест скопления людей, по максимуму проводите свободное время на свежем воздухе. И, конечно, записывайтесь на прививку, если вы ещё этого не сделали», - заявил губернатор.