Псковский губернатор ответил на частые вопросы по теме ограничений

12:04, 13 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на несколько наиболее часто задаваемых вопросов в соцсетях по теме ограничений.

В видеообращении к жителям региона в Instagram он рассказал, что некоторые родители жалуются, что их не пускают без QR-кода в здания спортивных секций переодеть маленьких детей. Спрашивают, что им делать в этой ситуации. «Идеально будет, если вы вакцинируетесь, так как сделал это я и почти 250 тыс. жителей нашей области. Могу уже на своём опыте сказать, что эта процедура ничем не отличается от прививки против гриппа. Сутки чувствовалась ломота и лёгкая слабость, но всё это быстро прошло без каких-либо последствий. Поэтому не переживайте, и смело делайте прививку. Либо придётся ждать улучшения эпидобстановки, когда мы сможем скорректировать действующие ограничения», - отметил глава региона.

Общепит просит внести ясность по поводу документа, который нужно показывать вместе с QR-кодом. По словам Михаила Ведерникова, согласно действующему законодательству, документ, удостоверяющий личность, – это паспорт или военный билет. Их необходимо предъявлять вместе с QR-кодом или справкой о вакцинации.

Еще один вопрос - можно ли пользоваться справкой о зарубежной прививке или иностранным QR-кодом. Михаил Ведерников отметил, что зарубежные прививки в России на сегодняшний день не сертифицированы.

Военные спрашивают, что им делать при отсутствии QR-кодов, хотя прививка сделана. Губернатор уточнил, что в любом случае есть бумажная справка, которую выдавали в военном госпитале – можно пользоваться ей, если ещё не истёк срок действия прививки. «Но насколько я знаю, сейчас уже началась ревакцинация, к которой Минобороны решило все проблемы в части формирования QR-кодов. Сейчас всё должно работать корректно», - добавил он.

«Что делать людям с медотводом? Когда он станет основанием для выдачи QR-кода? Вопрос непростой, и быстрого решения тут не будет». - продолжил Михаил Ведерников. Для этого нужно принять целый комплекс мер, предусматривающий защиту не только людей с медотводом, но и всех окружающих. Он сообщил, что проработкой этой темы уже занимаются на уровне Правительства (как и сертификацией иностранных вакцин), но в ближайшие месяцы окончательного решения ждать не стоит. «Думаю, оно будет в следующем году. До тех пор допуск во все учреждения будет по QR-коду по вакцинации или по факту выздоровления от COVID. Остальным придётся систематически делать ПЦР-тесты. Такая мера обеспечивает необходимый уровень безопасности для окружающих, хотя, безусловно, крайне дискомфортна для людей с медотводом. Понимание проблемы есть, и ей уже занимаются», - заверил глава региона.