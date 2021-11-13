В Псковской области продолжится системная модернизация ветеринарной службы

12:06, 13 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжится системная модернизация ветеринарной службы. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что важной темой прошедшей недели стало выездное совещание представителей Минсельхоза и Россельхознадзора, о котором договорились с министром Дмитрием Патрушевым. «С коллегами обсудили вопросы развития нашего агропромышленного сектора, модернизации ветеринарной службы, и план ликвидации последствий АЧС. Коллеги оказали очень существенную консультативную помощь», - заявил Михаил Ведерников.

Сложившуюся эпизоотическую ситуацию внимательно разобрали, разработали план действий и начали его реализацию. По словам главы региона, первоочередные меры будут приняты уже до конца этого года. В том числе, планируется докупить автотранспорт и обновить запас санитарных дезинфицирующих средств. Также сейчас формируются дополнительные мероприятия соответствующей подпрограммы на 22-24 годы, где будут учтены все наиболее важные позиции. «Это позволит нам увереннее противостоять вызовам АЧС, которые в условиях приграничного региона будут актуальны ещё долгое время», - сказал Михаил Ведерников.