Данные переписи будут использоваться при принятии каждого значимого решения — псковский губернатор

12:13, 13 ноября 2021, ПАИ

Данные переписи будут использоваться при принятии практически каждого значимого решения, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram.

Например, уточнил он, при планировании новых детских садов и школ, мест для строительства ФАПов, при расчёте финансирования региона, районов и деревень, развитии мобильной сотовой связи. «Могут быть и более масштабные изменения. Например, по итогам прошлой переписи вскрылась проблема сокращения населения в сельской местности. В результате появились программы «Земский доктор», сельская ипотека, усиленная газификация и другие», — рассказал Михаил Ведерников.

Тем, кто ещё не принял участие в кампании, он посоветовал уделить ей 15 минут в выходные. Быстро и удобно заполнить анкеты можно на портале «Госуслуги». Глава региона напомнил, что Всероссийская перепись населения завершается на этих выходных. «Спасибо всем, кто принял участие в кампании», — сказал он.