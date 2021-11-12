Губернатор: Сфера культуры в Псковской области продолжает развиваться

12:14, 13 ноября 2021, ПАИ

Сфера культуры в Псковской области продолжает развиваться благодаря системе QR-кодов и ответственному отношению ко всем ограничениям. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Ещё год назад в аналогичных условиях мы были бы вынуждены поставить её работу на продолжительную паузу. А в конце этой недели псковичи встретили один из самых красивых танцевальных спектаклей — балет «Лебединое озеро» на сцене филармонии в постановке Имперского русского балета и Псковского губернаторского симфонического оркестра. Как и всегда, получилось блистательно», — заметил глава региона.