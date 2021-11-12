Ветеран псковского футбола Михаил Шуев отмечает 80-летие

22:11, 12 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 12 ноября ветеран псковского футбола, почётный президент Псковской областной федерации футбола, почётный железнодорожник СССР Михаил Шуев отмечает 80-летие, сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».



«От всей души поздравляем Михаила Павловича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия родным и близким», – отмечается в сообщении в группе.



Михаил Шуев родился 12 ноября 1941 года. Воспитанник псковского футбола. В начале 1960-х годов выступал за команду Ленинградского военного округа. Был организатором физкультурно-спортивных мероприятий и футбольных турниров в Дно и Пскове. За заслуги в развитии спорта в ДСО «Локомотив» отмечен званием «Почетный железнодорожник СССР».



Более 15 лет работал директором псковского спорткомплекса «Электрон». Более 20 лет возглавлял областной штаб клуба «Кожаный Мяч» и «Золотая шайба». До 2006 года руководил областной федерацией футбола.