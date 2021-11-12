В Пскове установлена подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка

22:31, 12 ноября 2021, ПАИ

СУ СК России по Псковской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка (статьи 106 УК РФ), тело которого обнаружено 19 октября 2021 года возле железнодорожных путей в Пскове, установлена подозреваемая, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, подозреваемая, не желая сохранять жизнь новорожденному ребенку, в конце сентября 2021 года родила в безлюдном месте живорожденную девочку, после чего ушла, оставив ребенка.

Следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления и полицейскими в рамках проведения ежедневной кропотливой работы путем допросов предполагаемых рожениц, получения биологических образцов для сравнительного исследования и проведения молекулярно-генетических экспертиз, вышли на предполагаемую злоумышленнику.

В настоящее время подозреваемая дает показания об обстоятельствах совершенного убийства.

Напомним, что 19 октября 2021 года в лесу в районе Крестовского шоссе возле небольшого водоема нашли тело мертвого новорожденного ребенка.