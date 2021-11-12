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Общество

ВОЗ надеется провести встречу по «Спутнику V» на следующей неделе

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения планирует провести встречу по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил ТАСС.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао пояснила, что у организации были некоторые нормативные требования, по которым были необходимы уточнения, а именно полное досье по «Спутнику V».

«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация. Но процесс продвигается, и это прекрасная новость», – пояснила Симао.

В России 11 августа 2020 года был зарегистрирован «Спутник V», который стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

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