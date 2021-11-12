ВОЗ надеется провести встречу по «Спутнику V» на следующей неделе

23:10, 12 ноября 2021, ПАИ

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения планирует провести встречу по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил ТАСС.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао пояснила, что у организации были некоторые нормативные требования, по которым были необходимы уточнения, а именно полное досье по «Спутнику V».

«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация. Но процесс продвигается, и это прекрасная новость», – пояснила Симао.

В России 11 августа 2020 года был зарегистрирован «Спутник V», который стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.