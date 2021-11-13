15 ноября Пушкинский заповедник закрывается на санитарные дни

09:22, 13 ноября 2021, ПАИ

С 15 ноября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» закрывается на санитарный период, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

С этого дня в усадьбах будут проводиться неотложные ремонтные и хозяйственные работы, которые сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока.

Заповедник не будет принимать посетителей до 30 ноября включительно, а с 1 декабря возобновит работу по обычному зимнему расписанию.