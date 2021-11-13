15 ноября Пушкинский заповедник закрывается на санитарные дни
С 15 ноября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» закрывается на санитарный период, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
С этого дня в усадьбах будут проводиться неотложные ремонтные и хозяйственные работы, которые сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока.
Заповедник не будет принимать посетителей до 30 ноября включительно, а с 1 декабря возобновит работу по обычному зимнему расписанию.
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