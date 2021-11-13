Международный день слепых отмечается 13 ноября

10:36, 13 ноября 2021, ПАИ

13 ноября отмечается Международный день слепых. В этот день в 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, который основал в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых, пишет calend.ru.

По решению ВОЗ именно эта дата стала основой для учреждения праздника, главная цель которого – привлечь внимание общественности к тем, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Валентин Гаюи стал первым, кто продемонстрировал метод обучения слепых посредством придуманного им шрифта. На свои личные средства он организовал в своём собственном доме первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Среди слепых немало знаменитых людей. Среди них древнегреческий поэт Гомер, святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон, американский музыкант и композитор Стиви Уандер, итальянский тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая. Не от рождения были слепыми итальянский учёный и философ Галилео Галилей, американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, русский математик Николай Лобачевский.