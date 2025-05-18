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Общество

Участники форума «Индустрия медиа» побывали в Изборске и Печорах

Участники форума «Индустрия медиа» побывали в Изборске и Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Участники форума «Индустрия медиа»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Помимо экскурсии, они стали слушателями лекции о дополненной реальности. Мероприятие провела замдиректора по проектному управлению и педагог VR/AR-направления в детском технопарке «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

Ребята также узнали о роли искусственного интеллекта в СМИ и научились писать интересные тексты на встрече с ответственным редактором ТАСС по СЗФО Алексеем Семёновым. И кроме того, они продолжили работу над своими проектами, ведь уже завтра станут известны победители форума.

Ранее сообщалось, что российско-белорусский форум студенческих СМИ стартовал в Пскове. Мероприятие собрало около 200 человек. В медиафоруме участвуют студенты 29 вузов и колледжей России, а также 12 университетов Белоруссии, участники федерального проекта «Непокорённые», представители Минобрнауки России и Белорусского республиканского союза молодёжи, а также медиаиндустрии.

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