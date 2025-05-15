Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Съёмочная группа передачи «Когда все дома» работает в Псковской области

Ведущая рубрики «У вас будет ребёнок» Елена Кизякова и съёмочная группа передачи «Когда все дома» работают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Съёмки передачи. Фото: комитет по социальной защите Псковской области

Команда ведёт съёмки в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся в сфере ведения социальной защиты.

Напомним, что комитет по социальной защите региона работает совместно с Еленой Кизяковой с 2010 года. За 15 лет работы снято около 1 000 видеосюжетов о детях. 84 % из них нашли свои семьи.

При этом к 1 мая этого года в госучреждениях находится 99 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Участники форума «Индустрия медиа» побывали в Изборске и Печорах
15 мая 2025

Истерзанной живодёрами в Пскове собаке провели очередную операцию
15 мая 2025

Мемориальную доску киргизскому поэту Мукаю Элебаеву открыли в Псковском округе
15 мая 2025

Съёмочная группа передачи «Когда все дома» работает в Псковской области
15 мая 2025

Утверждена концепция мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох
15 мая 2025

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области
15 мая 2025

Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря
15 мая 2025

Митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...