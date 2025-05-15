Съёмочная группа передачи «Когда все дома» работает в Псковской области

22:59, 15 мая 2025, ПАИ

Ведущая рубрики «У вас будет ребёнок» Елена Кизякова и съёмочная группа передачи «Когда все дома» работают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Команда ведёт съёмки в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся в сфере ведения социальной защиты.

Напомним, что комитет по социальной защите региона работает совместно с Еленой Кизяковой с 2010 года. За 15 лет работы снято около 1 000 видеосюжетов о детях. 84 % из них нашли свои семьи.

При этом к 1 мая этого года в госучреждениях находится 99 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.