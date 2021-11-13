Завершается благоустройство территории мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

10:02, 13 ноября 2021, ПАИ

Заключительный этап установки памятного знака «Знамя Победы» в Идрице стал темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники обсудили различные технические аспекты завершения работ, а также рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к открытию монумента. В настоящее время ключевые детали конструкции установлены, практически смонтировано и динамическое освещение. Памятный знак, символизирующий полотнище знамени, состоит из 10 металлических пилонов разной высоты, выстроенных в два ряда. Это проект российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стритовича.

Завершается и благоустройство прилегающей территории, где смонтированы информационные стенды, оборудованы места отдыха, автомобильная и автобусная стоянки, санитарная зона. Мемориал установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия», на въезде в посёлок Идрица, за освобождение которого 150-й стрелковой дивизии и было присвоено почётное наименование «Идрицкая». Николай Овсиенко подчеркнул, что информация об исторической значимости этого места будет заключена в специализированный отлитый из металла QR-код, установленный на монументе.

Напомним, памятный знак воинам 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим посёлок Идрица и водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака «Знамя Победы» в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооружённых сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.