В Псковской области проводят проверку по факту смерти беременной женщины

11:42, 13 ноября 2021, ПАИ

В Псковской областной больнице скончалась беременная женщина. Помимо других болезней у неё выявили коронавирус, и у пациентки не было прививки от COVID-19, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Врачами были проведены все необходимые меры, чтобы спасти ее жизнь, - подчеркнули специалисты комитета по здравоохранению Псковской области. – Сейчас по данному факту в больнице проводится проверка. Также будет проведена экспертиза страховой медицинской компании – она проводится по каждому случаю летального исхода от коронавируса. А по каждому факту материнской и младенческой смертности проводится комиссионный разбор на областном уровне».

В комитете подчеркнули, что будущим мамам следует привиться от коронавируса,чтобы обезопасить себя и ребёнка от вируса.

Ранее и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал, что вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию.