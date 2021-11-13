Новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки установлен в России

13:00, 13 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировали 1 241 случаев смерти от коронавируса. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 33 802 человек.

Всего в России выявлено 9 031 851 случаев заражения коронавирусом, 7 754 764 пациентов выздоровело, 254 167 человек умерло.