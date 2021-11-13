Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 14 ноября

17:58, 13 ноября 2021, ПАИ

14 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём местами ожидается дождь с мокрым снегом, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -3…+2 градуса, днём — 0…+5 градусов.

Ветер северных направлений со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление высокое.