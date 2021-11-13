Михаил Ведерников поручил начать асфальтирование на улице Поземского в мае
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным поручил начать асфальтирование улицы Леона Поземского в мае. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Сейчас там продолжается работа археологов, которые планируется завершить до конца ноября. После этого подрядчик приступит к прокладыванию подземных коммуникаций.
«Поставил задачу в мае начать асфальтирование, чтобы летом открыть движение на этом участке», - подчеркнул глава региона.
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