Михаил Ведерников поручил начать асфальтирование на улице Поземского в мае

14:33, 13 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным поручил начать асфальтирование улицы Леона Поземского в мае. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Сейчас там продолжается работа археологов, которые планируется завершить до конца ноября. После этого подрядчик приступит к прокладыванию подземных коммуникаций.

«Поставил задачу в мае начать асфальтирование, чтобы летом открыть движение на этом участке», - подчеркнул глава региона.