Экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров приехал в Псков

14:49, 13 ноября 2021, ПАИ

13 ноября в Псков приехал первый российский гонщик, завоевавший подиум на гран при «Формулы-1» Виталий Петров, пишет Telegram-канал «Псковские новости».

Виталий Петров родился 8 сентября 1984 года в Выборге, известен под прозвищем «Выборгская ракета». С 31 января 2010 года по 9 декабря 2011 года был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1» и первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.