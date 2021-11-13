Экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров приехал в Псков
13 ноября в Псков приехал первый российский гонщик, завоевавший подиум на гран при «Формулы-1» Виталий Петров, пишет Telegram-канал «Псковские новости».
Виталий Петров родился 8 сентября 1984 года в Выборге, известен под прозвищем «Выборгская ракета». С 31 января 2010 года по 9 декабря 2011 года был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».
Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1» и первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.
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