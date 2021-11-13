450 км дорог отремонтировали в Псковской области в этом году
В этом году в Псковской области отремонтировали 450 км дорог. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время программы «Деловое путешествие» на телеканале «Россия 24».
«Хорошими темпами приводим в порядок дорожную сеть», — отметил глава региона, добавив, что на ремонт дорог направили более 12 млрд рублей, тогда как в прошлые годы на эти цели направлялось в три раза меньше средств.
И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов рассказал, что кассовое исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» достигло 80 %.
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