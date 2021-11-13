Более 1000 псковских пациентов воспользовались спецавтомобилями для посещения больницы

18:18, 13 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области более 1000 пациентов воспользовались спецавтомобилями для посещения медучреждения. Об этом рассказала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева во время программы «Деловое путешествие» на телеканале «Россия 24».

В 2019 году органы социальной защиты Псковской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» получили 29 специализированных автомобилей.

«На осмотр к врачам за это время спецавтомобили доставили более 1000 человек», — отметила Евстигнеева.

Воспользоваться спецавтомобилем могут люди с ограниченными возможностями и пожилые граждане. Для этого нужно позвонить в центр социального обслуживания.