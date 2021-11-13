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Врачи: Антибиотик пенициллин замедляет развитие острой ревматической лихорадки у детей

Медики выяснили, что антибиотик пенициллин замедляет развитие острой ревматической лихорадки у детей и предотвращает появление связанных с ней повреждений сердечной мышцы и клапанов. Об этом сообщила пресс-служба Австралийского педиатрического исследовательского института Мердока (MCRI).

Научный сотрудник Кардиологического института Уганды Эмми Окелло сообщил, что на начальном этапе развития болезнь поддаётся лечению, но у большинства пациентов она диагностируется уже после развития осложнений. Клинические испытания показали, что антибиотик пенициллин способен замедлять развитие этой болезни и предотвращать появление необратимых повреждений клапанов.

Острая ревматическая лихорадка – это системное заболевание соединительной ткани, которое преимущественно поражает сердце и сосуды детей в возрасте от семи до 15 лет. Как правило, оно развивается в результате чрезмерной реакции иммунитета детей на проникновение определённых штаммов стрептококка в их организм.

Иногда борьба с инфекцией приводит к тому, что тело ребёнка начинает вырабатывать антитела, способные атаковать сердечную мышцу, клапаны и другие критически важные компоненты системы кровообращения. В большинстве случаев эту реакцию удаётся подавить, однако иногда она приводит к развитию порока сердца и других неизлечимых осложнений.

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