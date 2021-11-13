Михаил Ведерников: Исполнение нацпроектов держится на уровне выше 95%
Псковская область участвует практически во всех нацпроектах, в основном удается сохранить темпы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время программы «Деловое путешествие» на телеканале «Россия 24».
Глава региона отметил, что в этом году лимиты по нацпроектам в два раза больше, чем в прошлом.
«Два года подряд у нас в регионе исполнение нацпроектов держится на уровне выше 95%, мы находимся в зеленой зоне. 1 миллиард 600 млн рублей дополнительных средств мы получили по различным программам, направлениям», - подчеркнул Михаил Ведерников.
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