Михаил Ведерников: Исполнение нацпроектов держится на уровне выше 95%

18:39, 13 ноября 2021, ПАИ

Псковская область участвует практически во всех нацпроектах, в основном удается сохранить темпы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время программы «Деловое путешествие» на телеканале «Россия 24».

Глава региона отметил, что в этом году лимиты по нацпроектам в два раза больше, чем в прошлом.

«Два года подряд у нас в регионе исполнение нацпроектов держится на уровне выше 95%, мы находимся в зеленой зоне. 1 миллиард 600 млн рублей дополнительных средств мы получили по различным программам, направлениям», - подчеркнул Михаил Ведерников.