Эксперты выяснили, что негативные ожидания могут спровоцировать побочные эффекты после вакцинации

19:05, 13 ноября 2021, ПАИ

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса зависят от негативных ожиданий. Об этом говорится в исследовании датских ученых, опубликованном в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.

Эксперты утверждают, что, боясь побочных эффектов, можно спровоцировать организм на появление симптомов, которые им соответствуют.

Само исследование представляло собой опрос испытуемых об ожидаемых побочных эффектах после вакцинации и сравнение их слов и эмоций с реальными «побочками».

Профессор из Орхусского университета Лене Васе отметила, что участники, которые ожидали сложных побочных эффектов, после укола чаще чувствовали себя хуже. Такое поведение может объясняться эффектом ноцебо.

В отличие от эффекта плацебо, который демонстрирует, как положительные ожидания от лечения вызывают у организма позитивную реакцию, эффект ноцебо работает наоборот.

Она подчеркнула, что если человек ожидает, что ему будет больно, то ожидание боли может активизировать многие из тех областей мозга, что задействованы, когда мы действительно испытываем боль.