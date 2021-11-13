Специалисты рассказали, к чему может привести неожиданная остановка дыхания во время сна

19:39, 13 ноября 2021, ПАИ

Неожиданная остановка дыхания во время сна (обструктивное апноэ) может привести к гипертонии, пишет CNN.

Ученые выяснили, что каждый раз, когда человек перестает дышать на несколько секунд, у него повышается давление. Помимо этого, организм выделяет гормоны стресса, которые тоже сказываются на давлении.

Для того, чтобы выявить обструктивное апноэ, эксперты советуют обратить внимание на звук храпа: если он заглушает разговоры и слышен через закрытую дверь, следует беспокоиться.

В зоне риска также находятся люди с ожирением. Они чаще всего страдают от этого синдрома, так как тяжесть тканей во рту, языке и шее затрудняет дыхание.

Специалисты заявляют, что снижение веса может быть важной частью рекомендаций врача.

Неожиданная остановка дыхания во время сна наблюдается и у людей старше 50 лет — с возрастом тонус мышц ослабевает, в том числе это касается тканей мягкого неба и шеи.

Отмечается, что мужчины чаще подвержены обструктивному апноэ — скорее всего, потому, что у них более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела. Однако синдром встречается и у женщин после менопаузы.