Правительство одобрило законопроект о продаже контрафактной древесины

20:40, 13 ноября 2021, ПАИ

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому контрафактная древесина и лесоматериалы из неё будут изыматься и направляться на продажу или уничтожение, сообщается на сайте кабинета министров.

«Нормы законопроекта предусматривают дополнение статьи 27.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях частью 14, в соответствии с которой изъятая незаконно заготовленная древесина и полученная из неё продукция в виде необработанных лесоматериалов подлежат передаче для реализации, утилизации или уничтожения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство приняло решение одобрить проект федерального закона и внести его на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, кабмин одобрил и связанные с этим поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. «Нормы законопроекта предусматривают дополнение части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации положениями, позволяющими передать на основании решения суда изъятую незаконно заготовленную древесину и (или) полученную из неё продукцию в виде необработанных лесоматериалов для реализации, утилизации или уничтожения», — говорится в сообщении.

Порядок учёта, перевозки, хранения и передачи, а также реализации, утилизации или уничтожения незаконно заготовленной древесины и полученной из неё продукции будет установлен правительством.