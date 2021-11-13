О плюсах и минусах ЕГЭ рассказал помощник президента

21:43, 13 ноября 2021, ПАИ

Единый государственный экзамен имеет свои плюсы и минусы. Это не способ выявить единственного талантливого человека, однако позволяет продолжать учиться дальше, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

Он отметил, что ЕГЭ — это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше. Сегодня это совсем не «угадайка», подчеркнул помощник президента. Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы, заметил Фурсенко.

Он также добавил, что Единый государственный экзамен совершенствуется. Причём это «не самый сложный экзамен», считает Фурсенко, но он позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.