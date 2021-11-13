Правительство РФ увеличило количество жилищных сертификатов в этом году
Правительство РФ приняло решение увеличить количество получателей жилищных сертификатов в текущем году, сообщила пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что правительство по просьбе регионов приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов в 2021 году. Они позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.
В этом году на жилищные сертификаты предусмотрено более 14 млрд рублей, общее число получателей сертификатов в этом году составит более 5,5 тыс.
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