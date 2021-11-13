В Москве камень завёл блог в Instagram

23:43, 13 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники московского центра дизайна Artplay начали писать от имени одного из своих арт-объектов в Instagram, пишут «Известия».

Сотрудники центра отметили, что месяц назад около Artplay появился Камень. Почти с первых дней он зажил своей жизнью, поэтому было решено фиксировать все его состояния.

Так, герой «рассказывает» историю своей установки около Artplay. Повествование ведётся от первого лица. Камень «пишет», что он ждал тех, кто сделает из него «очередной шедевр», однако позже его начали «использовать не по назначению» и разрисовали.