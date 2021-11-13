Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября

09:00, 14 ноября 2021, ПАИ

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Как сообщает calend.ru, праздник был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу роста заболеваемости во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. В документе признается насущная «необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению».

В этот день в 1891 году родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — это лекарство спасает жизнь людям, больным диабетом. Это хроническая болезнь, которая возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии). Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый).

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. По оценкам, в 2014 году диабетом страдали 422 миллиона взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. И с каждым годом число заболевших увеличивается.