Эксклюзив ПАИ: первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров в Пскове

10:06, 14 ноября 2021, ПАИ

С частным визитом Псков посетил первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

Во время прогулки по Псковскому кремлю корреспонденты Псковского агентства информации смогли поговорить с гостем о нашем городе, штрафах ГИБДД, любви к гонкам и фильмам.

Все подробности смотрите в нашем сюжете.

Виталий Петров родился 8 сентября 1984 года в Выборге, известен под прозвищем Выборгская Ракета. С 31 января 2010 года по 9 декабря 2011 года был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.