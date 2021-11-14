Эксклюзив ПАИ: первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров в Пскове
С частным визитом Псков посетил первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров.
Во время прогулки по Псковскому кремлю корреспонденты Псковского агентства информации смогли поговорить с гостем о нашем городе, штрафах ГИБДД, любви к гонкам и фильмам.
Все подробности смотрите в нашем сюжете.
Виталий Петров родился 8 сентября 1984 года в Выборге, известен под прозвищем Выборгская Ракета. С 31 января 2010 года по 9 декабря 2011 года был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».
Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.
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