Стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19

10:58, 14 ноября 2021, ПАИ

14 ноября в России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Акция проводится среди граждан старше 18 лет, которые привились любой российской вакциной от коронавируса до проведения розыгрыша. При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими.

Всего будет выбрано 1000 победителей, их определит компьютер на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Приз каждому победителю составит 100 тысяч рублей.

Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Победителям придёт push-уведомление. Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.