Фура съехала в кювет в Куньинском районе
14 ноября на автодороге М-9 «Балтия» у деревни Овечково в Куньинском районе фура съехала в левый по ходу движения кювет, сообщает районная газета «Пламя».
Водитель большегруза, двигавшегося со стороны Москвы, не справился с управлением. Он отказался от госпитализации, видимых травм нет.
Причины ДТП выясняются. Водитель утверждает, что соблюдал режим сна и отдыха, за рулём не заснул. По его словам, встречного автомобиля, обгона также не было.
На месте работали скорая помощь, спасатели Куньинской пожарно-спасательной части, сотрудники ООО «Автомобильные дороги Пскова». Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.
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